Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", озадачила поклонников внешним видом

Как сообщает Politeka.net, свежее фото появилось на фанатской странице актрисы в Инстаграм. Кравченко была в солнцезащитных очках, она стола возле цветов и позировала на камеру. Актриса была не накрашена, выглядела она счастливой, но морщины изменили ее лицо до неузнаваемости.

«Лето, ах лето!», - подписали фото фанаты.

За полчаса пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали активно обсуждать, как сильно постарела звезда. Но преданные поклонники оставили актрисе массу комплиментов.

«Сильно постарела», «Какая тетя Мотя в очках», «Здравствуйте, скажите такой климатис у вас дома растёт?», «Клематисы... Совсем как у меня!!!», «Красоточка, очень люблю Вас», «Выглядит очень старо», «Что стало с Валюхой?», «Потрясающая актриса, прекрасная женщина, обожаю!!!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Татьяне Кравченко 66 лет. В «Сватах» она начала сниматься 12 лет назад. За это время всеми любимая актриса сильно постарела.

Ранее мы писали, что на фан-страничке опубликовали фото, на котором Кравченко предстала с прической и ярким макияжем. Именно в таком эффектном виде Валюха Будько появилась на свадьбе в новом сезоне сериала "Сваты", съемки которого еще не закончены.

Напомним, что Валюха из «Сватов» отгуляла свадьбу, фото семьи взорвало сеть: «Люблю вас всех».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" с цветами в руках осчастливила фанатов: "Обожаю!".

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