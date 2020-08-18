Відома російська актриса Христина Асмус вразила кадрами зі зйомок

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала сторіс, в якому детально розповіла, що робить на курорті. Як відомо, Асмус бере участь у зйомках нового проекту. Саме для цього вона поїхала з Москви на цілий місяць.

Сторіс вийшло дуже незвичайним, так як актриса була дуже пошло і не властиво для неї нафарбована. У дівчини були яскраві зелені тіні і рожеві губи.

"Ось такий прекрасний мейк зробили наші приголомшливі дівчата-гримери. Я як і раніше в Геленджику, як і раніше на зйомках. Як і раніше я сплю по 3 години, працюю – по 20. Сподіваюся, що навіть якщо не в цьому місяці, то хоча б в наступному я побачу море не тільки з вікна свого номера. Але я не скаржуся. Робота є і слава Богу", - поділилася Асмус новинами з шанувальниками.

Крім цього, сьогодні Асмус опублікувала в Instagram кадр з жартівливої програми, яка визначає майбутнє людини. Христині програма напророкувала чоловіка філософа, кар'єру стриптизерки і старість в Росії.

"В принципі, все сходиться - професія, вік. З філософом, я думаю, познайомлюся в коментарях під цим постом. Хоча ні, під будь-яким моїм постом", - написала Асмус.

Шанувальники бурхливо відреагували на фото, залишивши під ним масу коментарів. Анна Семенович не витримала і лайкнула фото.

"3 дітей, стриптизерка - прекрасне майбутнє", "грошей більше ніж у Бузової", "вашій мамі філософ не потрібен?" ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній".

Як повідомляла Politeka, Асмус натякнула на пікантні проблеми в спальні після розриву з Харламовим: "тому з тобою ніхто...".

Також Politeka писала, що Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми".