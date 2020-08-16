Російська актриса Христина Асмус викликала фурор яскравим кадром після розлучення з Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася ексклюзивним фото зі зйомок фільму. Як відомо, зараз зірка знаходиться на відомому курорті Геленджик. Там вона пробуде місяць, так як знімається в новому шоу для російського каналу.

На фото Христина постала в красивій обтягуючій сукні з яскравим макіяжем. Дівчина посміхалася і дивилася в кадр. Виглядала вона щасливою.

"Поки ми щодня знімаємо нове шоу "Золото Геленджика" для ТНТ, з теплотою згадую недавні зйомки у фільмі «Джон». Основний мій блок вже знятий, скоро група поїде в експедицію, а мене чекають осінні додаткові зйомки», - поділилася зірка з шанувальниками.

За день пост Асмус зібрав майже 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили як приємні відгуки, так і слова критики.

"Красива Христина, дуже молодо виглядаєш», «яка ж ви красива», «17 років, не більше)», «ти дуже, дуже красива!!! Щастя тобі багато багато!!!", "Ось що розлучення робить з людьми", «шкода звичайно таке писати, але куди вся краса поділася то? Крісті», "витончена ніжністю краса", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що скандальна Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус зізналася в коханні відомому красунчику, фото: "кинула Харламова заради…".

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній".