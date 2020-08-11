Актриси не буде вдома дуже довго

Скандальна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно розлучилася з коміком Гаріком Харламовм, розповіла, чим займатиметься в найближчий місяць

Як повідомляє Politeka.net, про це актриса розповіла у своєму Instagram. Асмус поділилася свіжим фото, на якому постала в білому топі і широких штанях із завищеною талією. Виглядала красуня чудово.

"Я приїхала в Геленджик!! На місяць!! Тут зйомки нового проекту для ТНТ в компанії Івана Охлобистіна і Тимура Родрігеза!",- повідомила Асмус своїм шанувальникам.

Звичайно, привід для такого тривалого перебування на курорті у Христини робочий, але він дозволив їй втекти від проблем. Незважаючи на те, що про розлучення з Гаріком Харламовим Христина заявила досить давно, проблеми, пов'язані з розривом їх союзу, все ще не вляглися. Ймовірно, за межами Москви актрисі буде легше пережити розставання.

За 20 хвилин пост Асмус зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Працюй Попелюшка", «Христина, ви в цьому вбранні виглядаєте зовсім Дюймовочкою», «сонце, море, незаміжня приваблива актриса, цей місяць буде незабутній», «життя на самоті дає свободу переміщення", " Геленджик в цьому році просто Епіцентр російського кінематографа. Всі знімають там зараз))», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Асмус зганьбилася, показавши фігуру в чорному купальнику:"Купила на ринку".

Як повідомляла Politeka, перед роздягненою Асмус не встояв навіть Тарзан, Корольовій пора ревнувати: "Христинка, ти просто...".

Також Politeka писала, що скандальна Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».