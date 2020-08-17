Популярна російська актриса Христина Асмус насмішила шанувальників дивними натяками про проблеми в спальні
Як передає Politeka.net, розмова з підписниками розвернулася під свіжим постом актриси. Асмус поділилася яскравим знімком зі зйомок фільму "Джон", розповівши, що зараз щодня перебуває на зйомках в Геленджику.
Незважаючи на те, що фото було вельми безневинним, під фото у Христини розгорнулася справжня дискусія про проблеми в спальні. Одна з прихильниць написала:"Я не хочу сьогодні спати одна". Христина несподівано відповіла на коментар, написавши: «зате не хропе ніхто поруч». Це викликало бурхливу реакцію з боку шанувальників, які стали відписуватися під коментарем. Багато хто подумав, що Христина натякнула на пікантні проблеми в ліжку зі своїм екс-чоловіком.
"Тому з тобою ніхто не спить, хропіти менше треба", "не базікай нісенітницю", "натяк на Харлушу?)", "Це ви про жирного так?" ,- пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, що нещодавно Христина розлучилася зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим. Після розлучення практично всі її висловлювання сприймають через призму відносин з коміком.
Раніше ми писали, що після розлучення Асмус і Харламова не вщухають чутки про їхній шлюб. Нещодавно шанувальники вирішили, що у актриси з'явився новий чоловік.
Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній".
Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".
Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми".