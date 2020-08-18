Українська співачка Тіна Кароль підкорила видом на чуттєвих кадрах, створених спеціально до виходу її альбому

На фан-сторінці Тіни з'явилися спекотні кадри, зроблені під час роботи співачки над альбомом "Інтонації" на честь його трирічного виходу.

Альбом вийшов різноплановим, місцями з новим для Тіни Кароль звучанням. У ньому є абсолютно камерні композиції (Космічні почуття, Перечекати, Ой, ходити сон), треки, в яких чутні відсилання до неосоулу, post-dubstep, і тріп-хопу (Все в Мені, Земля) і навіть вокальний експеримент з вокодером (крок, крок).

"Особливу увагу хотілося б звернути на заключну композицію, написану на народні слова, Ой, ходити сон, музику і аранжування, до якої написала сама Тіна Кароль.

Інтонації-приклад якісного українського поп-альбому, про почуття та емоції, які переживає .

Інтонації були записані в Лондоні та Києві міжнародною командою музикантів на чолі з Йоєдом Нево (англ. Yoad Nevo), британським продюсером, який співпрацював з Moby, Дейвом Ганом (Depeche Mode), Sugababes, Morcheeba і Duran Duran», - повідомляється на фан-сторінці Тіни.

Ось як відповідають фанати:

«Всі пісні по-своєму особливі, але зараз на повторі Дика вода, Кілька причин, Земля, Перечекати😍❤️🔥», «Космічні почуття, тобі здається, перечекати❤️❤️❤️», «Цей альбом,взагалі найкраще,що могло статися в моєму житті,але ми чекаємо наступні сюрпризи😏», «Перечекати, Дика Вода❤️», «Твої гріхи 🔥😍🤤», «Дика вода 😍», «Кілька причин 🖤».

Відзначимо, не на публічних заходах знаменита артистка намагається бути в простому одязі, без прикрас і макіяжу. Щоб берегти шкіру і локони, зірка в повсякденному житті рідко чепуриться, оскільки постійні сценічні укладання і яскравий макіяж сильно псують шкіру і волосся.

В одному зі своїх інтерв'ю Тіна зазначила своє рішення так:

«У звичайному житті я не підкреслюю свої жіночі принади і не одягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути гранично скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі прекрасно», - одного разу сказала Тіна.

Тому в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram також з'явилися чергові "домашні" кадри Тіни-позуючи без макіяжу, співачка мило поусміхалася на камеру, що не залишило користувачів мережі байдужими, адже Тіна також засвітила на задньому фоні чоловіка і пікантну деталь гардеробу.

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