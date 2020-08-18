Украинская певица Тина Кароль покорила видом на чувственных кадрах, созданных специально к выходу ее альбома

На фан-странице Тины появились жаркие кадры, сделанные во время работы певицы над альбомом "интонации" в честь его трехлетнего выхода.

Альбом получился разноплановым, местами с новым для Тины Кароль звучанием. В нем есть абсолютно камерные композиции (Космічні почуття, Перечекати, Ой, ходить сон), треки, в которых слышны отсылки к неосоулу, post-dubstep, и трип-хопу (Все во мне, Земля) и даже вокальный эксперимент с вокодером (Шаг, шаг).

«Особое внимание хотелось бы обратить на заключительную композицию, написанную на народные слова, Ой, ходить сон,музыку и аранжировку, к которой написала сама Тина Кароль.

Интонации - пример качественного украинского поп-альбома, о чувствах и эмоциях, которые переживает .

Интонации были записаны в Лондоне и Киеве международной командой музыкантов во главе с Йоедом Нево (англ. Yoad Nevo), британским продюссером, который сотрудничал с Moby, Дэйвом Ганом (Depeche Mode), Sugababes, Morcheeba и Duran Duran», - сообщается на фан-странице Тины.

Вот как отвечают фанаты:

«Все песни по-своему особенные, но сейчас на повторе Дикая вода, Несколько причин, Земля, Перечекати😍❤️🔥», «Космічні почуття, тобі здається, перечекати❤️❤️❤️», «Этот альбом,вообще лучшее,что могло случится в моей жизни,но мы ждем следующие сюрпризы😏», «Перечекати, Дикая Вода❤️», «Твои грехи 🔥😍🤤», «Дикая вода 😍», «Несколько причин 🖤».

Отметим, не на публичных мероприятиях знаменитая артистка старается быть в простой одежде, без украшений и макияжа. Чтобы беречь кожу и локоны, звезда в повседневной жизни редко прихорашивается, поскольку постоянные сценические укладки и яркий макияж сильно портят кожу и волосы.

В одном из своих интервью Тина отметила свое решение так:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

Поэтому в разделе Стори в социальной сети Инстаграм также появились очередные "домашние" кадры Тины - позируя без макияжа, певица мило поулыбалась на камеру, что не оставило пользователей сети равнодушными, ведь Тина также засветила на заднем фону мужчину и пикантную деталь гардероба.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."