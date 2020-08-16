Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка повернулася в тревел-шоу "Орел і Решка", показала свій ранок без прикрас

Як передає Politeka.net, свіжий знімок зірка опублікувала в сторіс. Телеведуча показала без прикрас, як виглядає вранці. Вона сфотографувала себе о 6 ранку. На голові у неї красувався рушник, а на обличчі – маска. Дівчина дуже комічно сфотографувала себе. Втім, це не дивно, адже всім відомо, що Івлеєва дівчина без комплексів.

Як відомо, зйомки нового сезону "Орла і решки" вже стартували. Івлеєва опублікувала у себе в мережі політ на літаку, але не стала розповідати, в якій країні знімають шоу.

Раніше ми писали, що Івлеєва спантеличила виглядом без макіяжу. Красуня розповіла шанувальникам, що дуже сумує за ними, але скоро вони будуть бачитися частіше. Артистка зазначила, що перед зйомками «Орла і решки» їй довелося в терміновому порядку завершити кілька проектів.

Крім цього, нещодавно Настя Івлеєва поділилася фото, на якому позувала в чоловічому вигляді. Артистка відома своїми жартами і смішними відео. Цього разу вона вирішила повеселити шанувальників, примірявши на себе роль грузина. Настя за допомогою програми домалювала собі вуса і чоловічу кепку.

Нагадаємо, що Івлеєва із зайвою рослинністю на обличчі спантеличила новим іміджем: "я сьогодні…".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва приголомшила ляльковою зовнішністю на зйомках "Орел і решка", кадри: інша людина.

Також Politeka писала, що Івлеєва з величезними губами понівечила себе до невпізнання: "Боже, у мене…".