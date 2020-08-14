На себе зовсім не схожа

Відома російська ведуча Настя Івлєєва здивувала лякаючою зовнішністю на новому відео

Зірка програми "Орел і решка" поділилася новими кадрами в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Блогерка зняла себе на відео з ранку по дорозі на роботу.

"Дуже хочеться спати, дуже хочеться кави, дуже хочеться їсти, дуже хочеться...загалом, все що завгодно, крім того, щоб їхати кудись. Їду на зйомки. Боже, у мене ще навіть голос не прокинувся. Розумієте, я ще сьогодні з ранку ні ковточка не зробила", - поскаржилася ведуча.

При зйомці відео вона використовувала жартівливу маску, яка спотворила її обличчя до невпізнання і наділила Івлєєву величезними очима і ротом, при цьому зробивши її ніс крихітним. У такому вигляді зірка явно налякала багатьох своїх шанувальників.

Втім, вони не змогли цього висловити, адже в розділі сторіз відсутні коментарі.

До цього ми писали, що Івлєєва здивувала несподіваним перетворенням. На нових кадрах вона постала в чоловічому костюмі і кепці. Образ доповнили "сиве" волосся і маска для Instagram у вигляді вусів.

"Так, я працюю сьогодні під прикриттям, тому якщо мене побачите, не паліть", - звернулася до передплатників ведуча.

На жаль, дізнатися, як фанати Івлєєвої відреагували на таку кардинальну зміну іміджу, неможливо, так як в розділі сторіз немає коментарів. Однак, можна припустити, що багато хто був здивований таким перетворенням.

Нагадавши, Івлєєва здивувала зовнішнім виглядом перед поверненням в "Орел і Решку", кадри поблизу.

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і решки" із зайвою рослинністю на обличчі спантеличила новим іміджем.

Також Politeka писала, що розпатлана Івлєєва з "Орел і решка" потрясла зовнішністю після хвороби: "що у тебе з...".