Відома балерина Анастасія Волочкова вирішила привести себе в порядок і показала, як це робить

Зазначимо, балерину часто критикують через неохайний вигляд, зокрема багато невтішних зауважень дістається шевелюрі знаменитості. Волочкова навіть відключила коментарі у себе на сторінці в «Instagram».

Але мабуть, на зауваження Волочкова все ж відреагувала і вирішила перетворити своє волосся, які вона зазвичай носить зібраними в хвіст і гладко причесаними.

У мережі часто пишуть, що шевелюра балерини виглядає так, ніби вона абсолютно не знайома з оновами особистої гігієни.

На сторінці в соцмережі вона показала відео, як до неї додому спеціально приїхала майстер, яка взялася реанімувати волосся артистки. Волочкова заявила, що її волоссю знадобилася екстрена допомога.

"Багато козенят Ботокс в обличчя, а ми без ін'єкцій ботоксом рятуємо моє волосся!👍 У нас салон на дому!» ,- написала балерина в підписі до ролика.

За словами балерини, майстер буде творити просто чудеса з її волоссям.

"Моє волосся раніше були вбиті, тепер вони будуть красиві ... Тепер я буду завжди з красивими волоссячком", - говорить Волочкова на відео.

Нагадавши, Волочкова в новому іміджі похвалилася своїми кращими позами для" спокушання " і зганьбилася: відео.

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