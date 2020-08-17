Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как тренируется в личном зале в новом костюме

В этот раз Анастасия на своей странице в социальной сети Инстаграм озадачила кадрами с тренировки в балетном зале. Так, на представленном ролике балерина решила сменить надоевший поклонникам тренировочный костюм - красные штаны и старую бирюзовую майку - на более новый.

Волочкова решила появиться в своем балетном зале в расклешенных штанах ярко-голубого оттенка, а также майке из байвинг-ткани такого же оттенка. Чтобы не получить очередную порцию гневных комментариев, Анастасия скрыла доступ к ним.

«Пируэты выходного дня. Много времени провела я сегодня в балетном и фитнес зале.🙈 Но я очень люблю физически трудиться, не жалея сил. Напоминаю, что с завтрашнего дня на моем сайте и на моем канале YouTube с 21:00☝️

можно будет смотреть сериал "Место под солнцем" со мной в главной роли. Каждый день по одной серии. 🐣 Первые четыре на этой неделе а вторые на следующей или на выходных. 😊», - написала Волочкова.

Также ранее в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли, покраснела хуже рака 🤣», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

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