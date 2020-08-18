Известная балерина Анастасия Волочкова решила привести себя в порядок и показала, как это делает

Отметим, балерину часто критикуют из-за неопрятного вида, в частности много нелестных замечаний достается шевелюре знаменитости. Волочкова даже отключила комментарии у себя на странице в «Инстаграм».

Но видимо, на замечания Волочкова все же отреагировала и решила преобразить свои волосы, которые она обычно носит собранными в хвост и гладко причесанными.

В Сети часто пишут, что шевелюра балерины выглядит так, будто она совершенно не знакома с оновами личной гигиены.

На странице в соцсети она показала видео, как к ней домой специально приехала мастер, которая взялась реанимировать волосы артистки. Волочкова заявила, что ее волосам понадобилась экстренная помощь.

«Многие козлят Ботокс в лицо, а мы без инъекций ботоксом спасаем мои волосы!👍 У нас салон на дому!», - написала балерина в подписи к ролику.

По словам балерины, мастер будет творить просто чудеса с ее волосами.

«Мои волосы раньше были убитые, теперь они будут красивые… Теперь я буду всегда с красивыми волосиками», - говорит Волочкова на видео.

Напомним, Волочкова в новом имидже похвасталась своими лучшими позами для "соблазнения" и опозорилась: видео.

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