Сам на себе не схожий

Відомий російський шоумен Олександр Ревва здивував шанувальників кардинальною зміною іміджу

Артист, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, вирішив позбутися своєї бороди, яка вже стала звичною. При цьому він показав весь відповідний процес в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На опублікованому відео Пирожков вимовляє: "Я зараз буду прощатися зі своєю улюбленою борідкою". Після цього він опублікував ряд фотографій, на яких його борода з кожним разом стає все менше. При цьому на останньому знімку від неї залишилися лише крихітні вуса, що нагадують ті самі вуса сумнозвісного Адольфа Гітлера.

"Що не зробиш заради мистецтва... А вам, мої дорогі дру і бро, який образ більше нра?",- поцікавився Ревва.

При цьому інший російський шоумен Максим Галкін не стримався, і поділився своєю думкою про новий образ Ревви в коментарях.

"На останньому фото ти явно не задоволений результатами виборів", - написав він.

Шанувальники Пирожкова також активно коментують його пост.

"На першому після відео ви на пастиря походіть) все таки найкраще як було залишити і ні чого не міняти)", "Олександр ви без бороди і вусів", "згадався епізод з фільму 1+1", "третя - Стас Михайлов?",- пишуть люди.

Нагадавши, безтурботний Артур Пирожков впав у дитинство і здивував розвагами: "на куражі".

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