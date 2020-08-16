Дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви, Анжеліка, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позувала на яхті, задерши літнє платтячко і виставивши вперед струнку ніжку. Жінка закрила очі від задоволення і підставила обличчя сонцю. Варто відзначити, що кадр вийшов вельми пікантним, так як плаття Анжеліки задралося сильно високо.

"Найбільш залежна людина від сонця, світла і тепла», - підписала знімок зірка.

За день її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. У коментарях Анжеліці залишили масу приємних слів.

"Оу май гат! Ви карколомна", "леді чарівність!", "Однозначно найкраща принцеса", "щастя вам безмірного:)»," ви і самі як сонечко випромінюєте світло і даруєте тепло», «Анжеліка, ну ви Богиня:)", " ви дуже красива! не можу очей відвести», "Анжеліка ви чудова", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що сім'я Ревви поділилася добрим і зворушливим знімком з молодшою донькою. Фото було зроблено на заході, що додало йому особливого шарму. Як відомо, сім'ю Ревви в російському шоу-бізнесі вважають найбільш дружною і зразковою. Вони постійно публікують в мережі сімейні фото.

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