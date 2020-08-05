Дружина популярного російського артиста Олександра Ревви Анжеліка здивувала шанувальників несподіваними знімками

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості. Дружина коміка, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поїхала на екскурсію в Санкт-Петербург. Вона поділилася безліччю знімків з історичних місць, вразивши красою і шармом.

«Кожен раз я бачу тебе в нових фарбах.. у нас з тобою роман.. Святий Петро (Санкт-Петербург)», - підписала Анжеліка, натякнувши, що крутить роман з цим прекрасним містом.

Варто відзначити, що Ревву пустили в палац, де вона зробила кілька чудових фото.

«Є в золоті щось, що діє на розум людини.. мене заворожує.. чи то сонця промені гріють, чи то світло пронизує наскрізь..але точно радує душу мою», - заявила Анжеліка.

За день фотографії красуні оцінили по 8-9 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу приємних слів. В тому числі, відгуки залишили відомі зірки, такі як Світлана Лобода, Глюкоза, Месседа Багаудінова з ВІА Гри та інші.

«Краса серед краси. Принцеса та її палац)))», «Королева», «Ти моя красоточка», «А де корона і свита??», «Все просякнуте історією», «Прекрасна принцеса», «Ви серйозно на шпильках там ходите?», «Не любити Пітер - це злочин», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що гаряча дружина Артура Пирожкова скинула зайвий одяг і позбавила чоловіка слів: «Богиня».

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