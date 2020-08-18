Головний герой шоу " Холостяк-10" Максим Михайлюк здивував кадрами з поїздки разом з молодою коханою

Після розставання з Дашею Ульяновою - переможницею проекту "Холостяк", чоловік фактично відразу ж знайшов собі "заміну". 25-річна популярна модель Дарина Хлистун привернула увагу до себе незвичайною зовнішністю і стильною фігурою.

Дівчина намагалася якомога довше приховувати факт своїх відносин від користувачів в соціальних мережах, щоб уникнути хвилі критики. Після офіційної заяви на фан-акаунтах холостяка почали з'являтися фото з побачень пари. Такі ж кадри були опубліковані пару годин тому.

Справа в тому, що Макс і Дарина вирушили на Західну Україну, де відмінно провели час. У мережі не всі оцінили домашній вигляд моделі і пілота, хтось і зовсім написав безліч їдких слів на адресу пари, інші ж користувачі були раді за пару і написали, що вони дуже красиві.

"Макс і його дівчина Даша 💞 такі щасливі, скажіть?",- сказано в повідомленні фан-групи.

Ось як реагують шанувальники:

"Такі гарненькі😍", " зовсім не виглядають.!!!! Так тимчасове розвага!!!", "Як мавпи обидва....", "Красиві, краса в простоті - в толстовці, не нафарбована, без зачіски, але вони щасливі, в цьому і полягає любов», «робоча мова😂 😂 😂 😂», «макс, ще той ловелас. А думали тихоня", " класна. 😉 на відміну від шпагатки", " красива пара. Дай бог щоб ми побачили весілля цієї пари😍 😍 😍", " наша Даша в сто разів краще», «на мою вона боїться 😲», «класно виглядає)!».

Ми також писали, що тепер Хлистун і Михайлюк не приховують свій роман. У мережі з'явилося їх спільне фото, зроблене в Одесі, а також на відпочинку після відпустки. Пара часто проводить романтичні вечори разом, світиться на публіці під час побачень, проте подробиці про свої стосунки не розкриває.

Як відомо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею. Після пара сама прокоментувала стосунки, але подробиць розкривати не стала.

Сьогодні ж, в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Макса, кілька годин тому також з'явилося спільне Селфі Даші з Максом. Потім увагу фанатів привернув ролик з машини, який зняв чоловік. Він показав, як вона дуріє в домашньому вигляді на домашньому сидінні і весело підспівує відомої пісні. Варто також відзначити наряд моделі-коротке чорне плаття вдало підкреслило її фігуру, струнка Даша виглядала дуже мило і навіть молодше свого віку.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

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