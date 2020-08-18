Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк удивил кадрами из поездки вместе с молодой возлюбленной

После расставания с Дашей Ульяновой - победительницей проекта "Холостяк", мужчина фактически сразу же нашел себе "замену". 25-летняя популярная модель Дарья Хлистун привлекла внимание к себе необычной внешностью и сторойной фигурой.

Девушка старалась как можно дольше скрывать факт своих отношений от пользователей в социальных сетях, чтобы избежать волны критики. После официального заявления на фан-аккаунтах холостяка начали появляться фото из свиданий пары. Такие же кадры были опубликованы пару часов назад.

Дело в том, что Макс и Дарья отправились на Западную Украину, где отлично провели время, полетав на воздушном шаре. В сети не все оценили домашний вид модели и пилота, кто-то и вовсе написал множество едких слов в адрес пары, другие же пользователи были рады за пару и написали, что они очень красивые.

«Макс и его девушка Даша 💞 Такие счастливые, скажите?», - сказано в сообщении фан-группы.

Вот как реагируют поклонники:

«Такие хорошенькие😍», «Совсем не смотряться.!!!! Так временное развлечение!!!», «Как обезьяны оба....», «Красивые, красота в простоте -в толстовке, не накрашенная, без прически, но они счастливы, в этом и состоит любовь», «Рабочий язык 😂😂😂😂», «Макс, ещё тот ловелас. А думали тихоня», «Классная. 😉 в отличии от шпагатки», «Красивая пара. Дай бог чтоб мы увидели свадьбу этой пары😍😍😍», «Наша Дашка в сто раз лучше», «По моему она боится 😲», «Классно смотрится)!».

Мы также писали, что теперь Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман. В сети появилось их совместное фото, сделанное в Одессе, а также на отдыхе после отпуска. Пара часто проводит романтичные вечера вместе, светится на публике во время свиданий, тем не менее подробности о своих отношениях не раскрывает.

Как известно, слухи о новой возлюбленной Макса возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой. После пара сама прокомментировала отношениях, но подробностей раскрывать не стала.

Сегодня же, в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Макса, несколько часов назад также появилось совместное селфи Даши с Максом. Затем внимание фанатов привлек ролик из машины, который снял мужчина. Он показал, как она дурачится в домашнем виде на домашнем сидении и весело подпевает известной песни. Стоит также отметить наряд модели - короткое черное платье удачно подчеркнуло ее фигуру, стройная Даша выглядела очень мило и даже моложе своего возраста.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".