Российский певец и композитор Владимир Кузьмин признался, что до сих пор не может смириться с гибелью дочери Елизаветы и сына Степана

Экс-любовник Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой прокомментировал интимную тему в программе "Судьба человека" на российском телеканале.

Лиза и Степа родились от первой жены музыканта Татьяны Артемьевой. Также у них есть общая дочь Соня. О том, почему в 2001 году в собственной квартире убили Елизавету, неизвестно до сих пор.

Владимир Кузьмин заявляет, что он видел убийцу дочери в суде.

Композитор рассказал, что несколько месяцев назад получил сообщение в Интернете с извинениями за расправу над дочерью. Однако он на такое послание ничего не ответил, поскольку решил, что то был не убийца.

Сын Кузьмина Степан погиб через восемь лет после убийсва Елизаветы. Новая трагедия произошла во время пожара в квартире юноши. Парень упал с 18 этажа, пытаясь спастись, перебравшись через окно к соседям.

"Они мне снятся каждый день. Каждую ночь приходят ко мне во сне", – признался Владимир Кузьмин.

Больше распространяться о личных трагедиях Кузьмин не захотел, отметив, что поклонникам приятнее слышать от артиста что-то веселое и позитивное.

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