71-летняя Алла Пугачева всегда была окружена юными талантами, кое-каким из которых дала, как говорится, путевку в жизнь

Но не всех ожидал успех - в силу разных обстоятельств некоторым после знакомства Примадонны очень не повезло, пишет "Экспресс газета"

Больше всех пострадал Сергей Савин, парень из Краснодарского края, ставший звездой первого сезона шоу "Фактор А" - тогда председательствовала в жюри сама Алла Борисовна.

После окончания сезон артистка не бросила своего фаворита, а вплотную занялась его музыкальной карьерой.

Ходили слухи, что Сергей может даже поехать на «Евровидение». Но свалившаяся слава вскружила парню голову: любил покуражиться перед девушками, гоняя на дорогих машинах, пока не попал в страшную аварию. Савин пережил кому и трудную реабилитацию - и снова помогла Пугачева.

Восстановившись, Сергей под руководством Аллы Борисовны записал альбом и вышел на сцену, но былую известность уже не вернул.

У другой фаворитки Примадонны - Лизы Тислер - жизнь тоже пошла под откос. И хоть девушка не была вхожа в близкий круг артистки, но запомнилась именно как протеже Пугачевой. В передаче «Алла ищет таланты» звезда лично представляла работы дебютантки.

Но музыкальную карьеру Лиза так и не сделала. Девушка попала в тюрьму, как фигурантка дела о мошенничестве. Ее обвинили в вымогательстве денег у богатых иностранцев и приговорили к двум с половиной годам.

Выйдя на свободу, некогда любимица Пугачевой намеревалась вернуть ее благосклонность, даже совершила несколько попыток - отправила в продюсерский центр Аллы Борисовны тексты, мечтая стать композитором. Но не сложилась - больше о Тислер на музыкальном поприще никто не слышал.

Ранее мы сообщали, Пугачева не выдержала издевок хейторов в сети по поводу дряблого внешнего вида и разразилась тирадой: "Мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: «Старая, старая». Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею".

Напомним, что Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем...".

Как сообщала Politeka, повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой сильно изменились: "Улыбки от Орбакайте, а брови...".

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».