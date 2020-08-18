Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий захопив любовним посланням до дружини
Як передає Politeka.net, артист яскраво привітав дружину з днем народження на сторінці в «Instagram», уточнивши, що ці рядки з "невиданого" і публікуються вперше.
«Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.
И с каждым днём становится сильней.
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Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей
Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.
Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.
Надеюсь, ни секунды не жалеешь,
Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»
Кайфуй. Живи и никого не слушай.
Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?
Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘
Любил. Люблю. Буду любить всегда
С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊», - написав артист.
Зазначимо, любовне послання Кошового захопило користувачів мережі. Багато хто визнав таке звернення дуже зворушливим. В коментарях приєднуються до привітань.
Нагадаємо Євген Кошовий і Ксенія Стрельцова одружилися 7 липня 2007 року.
У прари є дві дочки - Варвара (2008 року народження) і Серафима (2014 р.н.).
Ксенія Кошова закінчила балетну школу в Москві, танцює в балеті Олени Коляденко "Freedom", також займається своїм брендом дитячого одягу.
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