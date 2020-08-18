Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий захопив любовним посланням до дружини

Як передає Politeka.net, артист яскраво привітав дружину з днем народження на сторінці в «Instagram», уточнивши, що ці рядки з "невиданого" і публікуються вперше.

«Любовь к тебе угаснуть вряд ли сможет.

И с каждым днём становится сильней.

Угадываю, что тебя тревожит, Безумно благодарен за детей

Стараюсь сделать жизнь твою комфортной.

Пусть где-то ошибаюсь. Иногда.

Надеюсь, ни секунды не жалеешь,

Что в ЗАГСЕ ты тогда сказала «ДА»

Кайфуй. Живи и никого не слушай.

Завидуют враги. Но мы же знаем правду? Да?

Люблю тебя, моя Богиня Ксюша😘😘😘

Любил. Люблю. Буду любить всегда

С Днём Рождения, любовь всей моей жизни. Я рядом даже, когда далеко😊», - написав артист.

Зазначимо, любовне послання Кошового захопило користувачів мережі. Багато хто визнав таке звернення дуже зворушливим. В коментарях приєднуються до привітань.

Нагадаємо Євген Кошовий і Ксенія Стрельцова одружилися 7 липня 2007 року.

У прари є дві дочки - Варвара (2008 року народження) і Серафима (2014 р.н.).

Ксенія Кошова закінчила балетну школу в Москві, танцює в балеті Олени Коляденко "Freedom", також займається своїм брендом дитячого одягу.

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