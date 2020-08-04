"Студия Квартал 95" готовится к очередному телевизионному сезону, появились первые кадры со съемочной площадки, пишет Politeka.net
Украинская компания "Квартал 95" завершила съемки промо, приуроченные к старту нового телевизионного сезона.
Бессменные лидеры коллектива Елена Кравец и Евгений Кошевой устроили настоящее шоу во время съемочного процесса, красуясь в ролике на ступеньках НСК "Олимпийского".
Актер кино и телеведущий Евгений Кошевой поделился мыслями касательно нового телесезона.
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"Мы отвечаем за хорошее настроение. Как говорил Чарли Чаплин: "если у человека нет чувства юмора, тогда зачем жить?", - рассказал Кошевой.
В комментариях к фрагменту, который разместила один из лидеров коллектива Елена Кравец, пользователи Сети остались точно в диком восторге от увиденного.
Ранее мы писали, что комик Юрий Ткач задался вопросом современной моды и трендах. Уроженец Днепра поведал о том, как покорять женщин. Артист уточнил, что в современных реалиях ушла на покой мода носить кепки козырьком вбок.
Помимо этого, Ткач, очевидно, воспользовался одним из распространенных приложений, и показал, как мог бы выглядеть, если бы был женщиной.
Артист опубликовал два снимка: свое обычное фото и его же, после обработки, которая "превратила" Ткача в женщину.
Напомним, Юрий Ткач из "Квартал 95" огорошил внешним видом на съемках: "Украинский народный БДСМ".
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из "Квартал 95" в трусах выпендрился перед Никитюк.
Также Politeka писала, что похудевший Ткач из "Квартал 95" сразил наповал новой внешностью, фото: "Просто супер!".