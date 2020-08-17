Від такої краси не можна відірватися

Українська співачка бразильського походження Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Обожнюю Дарину Трего і її неймовірні мейки", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Андраде позує сидячи в наряді з декольте, стиснувши при цьому руки. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми красуні, а її шанувальників це привело в справжній захват.

«Магічна дівчинка», «Мішелька, ти цукерка! Так і хочеться тебе з'їсти», «мейк топчик», «яка кішечка», «мені здається цей макіяж можна назвати «фламінго». Такий рожевий», «Мішелька, найкрасивіша», «чарівна», «ох, як здорово!», «неймовірна», «чудова», «ні, ну просто богиня», «обожнюю тебе», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, показала, як підтримує свою фігуру в тонусі.

Красуня тренувалася в групі на вулиці. Вона була одягнена в обтягуючі лосини й тісний спортивний топ. Дівчина робила різні вправи на нижню частину тіла.

Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде в сміливому купальнику побешкетувала на пляжі, пікантні фото: "Мішелька, не дражни».

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