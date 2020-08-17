Частина українських пенсіонерів попередили про те, що їхні пенсії цього року індексуватися не будуть

Про це повідомив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає "Україна 24».

Так, чиновник розповів, що цього року індексуватися пенсії військових не будуть.

"Військові пенсії були збільшені з січня цього року. Зараз ми розглядаємо питання подальшого збільшення в наступні роки... Міністерство внутрішніх справ, Міноборони, СБУ - Це все силові відомства, які йдуть за загальними умовами військових пенсій», - зазначив він.

Водночас чиновник з Кабміну поспішив розповісти, що зараз розглядається питання про те, щоб зробити загальні підходи до індексації виплат. Це дозволить перераховувати гроші відразу декільком категоріям громадян.

Як повідомлялося до цього, незабаром після підвищення мінімальної зарплати в Україні повинні збільшити й пенсії.

Мінімалку в Україні збираються підняти в три етапи аж до 6,5 тисячі гривень. Перше підвищення обіцяють вже з 1 вересня - до п'яти тисяч гривень.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що після цього до Пенсійного фонду надійде близько 1,7 мільярда гривень додатково, однак це не передбачає підвищення мінімальної пенсії.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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