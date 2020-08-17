Часть украинских пенсионеров предупредили о том, что их пенсии в этом году индексироваться не будут

Об этом сообщил советник министра социальной политики Николай Шамбир, передает «Украина 24».

Так, чиновник рассказал, что в этом году индексироваться пенсии военных не будут.

«Военные пенсии были увеличены с января этого года. Сейчас мы рассматриваем вопрос последующего увеличения в последующие годы... Министерство внутренних дел, Минобороны, СБУ - это все силовые ведомства, которые идут по общим условиям военных пенсий», - отметил он.

В то же время чиновник из Кабмина поспешил рассказать, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы сделать общие подходы к индексации выплат. Это позволит пересчитывать деньги сразу нескольким категориям граждан.

Как сообщалось до этого, вскоре после повышения минимальной зарплаты в Украине должны увеличить и пенсии.

Минималку в Украине собираются поднять в три этапа вплоть до 6,5 тысячи гривен. Первое повышение обещают уже с 1 сентября - до пяти тысяч гривен.

Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что после этого в Пенсионный фонд поступит около 1,7 миллиарда гривен дополнительно, однако это не предусматривает повышения минимальной пенсии.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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