Вскоре после повышения минимальной зарплаты в Украине должны увеличить и пенсии

Минималку в Украине собираются поднять в три этапа вплоть до 6,5 тысячи гривен. Первое повышение обещают уже с 1 сентября - до пяти тысяч гривен, пишут "Українські новини". Глава Минфина Сергей Марченко отметил, что после этого в Пенсионный фонд поступит около 1,7 миллиарда гривен дополнительно, однако это не предусматривает повышения минимальной пенсии.

Дело в том, что размер пенсии не связан с уровнем зарплаты напрямую, минимум для пенсионных выплат рассчитывают по прожиточному, повышение которого заложено в бюджет. Пенсии граждан, которые только выходят на заслуженный отдых, привязаны к средней зарплате, но ее пересчитывают раз в год. Дополнительно увеличивать прожиточный минимум правительство не собирается, а значит - и внепланового роста пенсий до конца года не будет.

А вот в бюджете на 2021 год, скорее всего, пропишут примерно такое же повышение минимальных пенсий, как и для зарплат. Международные стандарты требуют, чтобы пенсионерам платили не меньше 40% минимальной зарплаты в стране, а украинские власти стараются следовать этим правилам и хотя бы не сильно увеличивать разницу. Например, в прошлом январе минимальная заработная плата выросла до 4723 гривен, а пенсия - до 1638 гривен (34,7% минималки).

В декабре правительство уже анонсировало повышение прожиточного минимума, а вместе с ними и пенсий, которые станут не меньше 1769 гривен. Если законопроект Владимира Зеленского утвердят в Верховной Раде, повысив минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, разрыв с пенсиями увеличится до 34,4%.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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