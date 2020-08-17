Погода в Україні найближчим часом буде спекотною з дощами в західних областях

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у вівторок, 18 серпня, повітря в Україні прогріється до +27 +32 градусів.

У більшості областей переважатиме суха погода.

Невеликі локальні дощі можливі в Чернігівській та Сумській областях.

А ось серйозні опади нагрянуть в західні області України. Там прогнозуються дощі з грозами, а місцями навіть можливі зливи і шквали. Синоптик попередила, що особливу обережність потрібно проявити тим, хто в горах.

Через дощі на заході завтра прохолодніше, ніж в інших областях України. Очікується + 25 + 28 градусів.

Погода в Києві 18 серпня буде сухою і спекотною, близько 30 градусів.

Надалі спекотна погода переважатиме, дощі та низька температура повітря найбільш ймовірні у західній частині України.

Погода в Україні 19 серпня, коли святкують Яблучний Спас, буде гарячою і ясною, але ось на заході пройдуть грозові дощі.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що в 2020 році осінь буде традиційно тепліше звичайного, а літо триватиме до кінця вересня.

Також очікується, що зима буде дуже м'якою. Морози можливі тільки зовсім незначні.

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