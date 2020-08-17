Погода в Украине 17 августа разойдется по полной, грозовые дожди наотрез откажутся покидать страну
Так, на западе ожидаются грозовые дожди, которые накроют Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. На остальной части региона будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 26-29 градусов по Цельсию, которые ночью сменят комфортные 13-18 тепла, передает Politeka.
На севере страны сегодня будет солнечно и тепло, без дождей. Столик термометра прогреется до 26-29 градусов со знаком «плюс», а ночью похолодает до 11-15 по Цельсию.
В центре страны сегодня также жарко и без осадков. Воздух прогреется в светлое время суток до 27-29 жары, а ночью похолодает до 11-14 градусов по Цельсию.
Роскошная жена Артура Пирожкова задрала платье, засмущав даже самых смелых: «Анжелика, ну вы…»
Магнитные бури накроют Украину с новой силой, точные даты удара: как облегчить состояние
Ани Лорак ошарашила видом без штанов на курорте с Киркоровым: пикантные кадры
50-летняя Ирина Билык устроила жару в компании молодых красавцев, пикантные кадры: "Несравненная!"
Теплее всего будет на юге, где вместо дождей воздух прогреется до 26-30 со знаком «плюс». Ночью будет свежее – от 13 до 17 градусов.
Без дождей останутся и жители востока Украины. Солнце спровоцирует потепление до 27-29 градусов тепла. Ночью, правда, похолодает до 11-14 градусов со знаком «плюс».
В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют от 27 до 29 градусов выше нуля. Ночью их сменят 10-12 тепла.
Кроме того, синоптики утверждают, что сегодня в Карпатском регионе будет сильная гроза, из-за чего объявлен I уровень пожарной опасности. На остальной части страны прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, стихия обрушилась на Украину, кадры: "Машины тонут, зонтики летят..."
Как сообщала Politeka, погода в Украине внезапно сделала рокировку, дожди и жара атакуют новые области: точный прогноз.
Также Politeka писала, что погода ударит похолоданием, кому в Украине не повезет больше всех.