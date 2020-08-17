Погода в Украине 17 августа разойдется по полной, грозовые дожди наотрез откажутся покидать страну

Так, на западе ожидаются грозовые дожди, которые накроют Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. На остальной части региона будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 26-29 градусов по Цельсию, которые ночью сменят комфортные 13-18 тепла, передает Politeka.

На севере страны сегодня будет солнечно и тепло, без дождей. Столик термометра прогреется до 26-29 градусов со знаком «плюс», а ночью похолодает до 11-15 по Цельсию.

В центре страны сегодня также жарко и без осадков. Воздух прогреется в светлое время суток до 27-29 жары, а ночью похолодает до 11-14 градусов по Цельсию.

Теплее всего будет на юге, где вместо дождей воздух прогреется до 26-30 со знаком «плюс». Ночью будет свежее – от 13 до 17 градусов.

Без дождей останутся и жители востока Украины. Солнце спровоцирует потепление до 27-29 градусов тепла. Ночью, правда, похолодает до 11-14 градусов со знаком «плюс».

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют от 27 до 29 градусов выше нуля. Ночью их сменят 10-12 тепла.

Кроме того, синоптики утверждают, что сегодня в Карпатском регионе будет сильная гроза, из-за чего объявлен I уровень пожарной опасности. На остальной части страны прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.

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