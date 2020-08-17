Погода в Украине в ближайшее время будет жаркой с дождями в западных областях

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, во вторник, 18 августа, воздух в Украине прогреется до +27 +32 градусов.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Небольшие локальные дожди возможны в Черниговской и Сумской областях.

А вот серьезные осадки нагрянут в западные области Украины. Там прогнозируются дожди с грозами, а местами даже возможные ливни и шквалы. Синоптик предупредила, что особую осторожность нужно проявить тем, кто в горах.

Из-за дождей на Западе завтра прохладнее, чем в остальных областях Украины. Ожидается + 25 + 28 градусов.

Погода в Киеве 18 августа будет сухой и жаркой, около 30 градусов.

В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятные в западной части Украины.

Погода в Украине 19 августа, когда празднуют Яблочный Спас, будет горячей и ясной, но вот на западе пройдут грозовые дожди.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в 2020 году осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.

Также ожидается, что зима будет очень мягкой. Морозы возможны только совсем незначительные.

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