Погода в Украине 12 августа кардинально изменится, дожди придут в «гости» к жителям восточных областей

Так, на западе Украины будет сухо и без осадков, а воздух прогреется до 25-31 градуса тепла. Ночью похолодает до 13-15 по Цельсию, передает Politeka.

На севере синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако здесь ожидается небольшое похолодание: в день от 20 до 23 градусов, а ночью около 13-16 по Цельсию.

В центральных регионах дожди накроют Днепропетровскую область. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 24-27 градусов тепла. А вот ночью их сменят комфортные 14-17 со знаком «плюс».

На юге осадки пройдут в Одесской и Херсонской областях. Несмотря на это, столбик термометра прогреется до 27-30 градусов со знаком «плюс». А вот ночью похолодает до 17-20 тепла.

Украинцам на востоке, согласно прогнозам, сегодня максимально не повезет: всех абсолютно накроют небольшие дожди. Несмотря на это, воздух будет в районе 25-27 градусов. А вот ночью прогнозируют от 14 до 17 со знаком «плюс».

В Укргидрометцентре утверждают, что в Киеве и области сегодня будет сухо и тепло. Воздух будет максимально комфортным: от 20 до 23 градусов. В ночное время суток похолодает до 13-15 тепла.

В то же время синоптики выступили с предупреждением, что сегодня практически по всей территории страны будет повышенный уровень пожарной опасности. В связи с этим даже объявлен I уровень опасности.

Напомним, что туристы образовали рекордные пробки, пришлось принимать экстренные решения: что надо знать

А еще Politeka писала, что синоптики предупредили о надвижении ливней с градом, кому не повезет: точный прогноз

Также Politeka сообщала, что одесситов предупредили о затянувшейся непогоде, к чему готовиться: такого не было уже давно