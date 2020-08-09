Дочка відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" здивувала різкою зміною іміджу

Як передає Politeka.net, 17-річна Маша Кравець зробила коротку стрижку, про що розповіла у себе в Instagram. Дівчина позувала на камеру, показуючи, як сильно їй подобається новий образ. Варто відзначити, що практично така ж зачіска у її мами Олени. Маша і так сильно схожа на матір, але тепер її легко сплутати з актрисою «Квартал 95», особливо, коли вона посміхається.

"Настрій", - коротко підписала дівчина відео.

Шанувальники не змогли прокоментувати нову стрижку підростаючої зірки, так як в сторіс відсутня така можливість.

Як відомо, Маша Кравець давно живе окремо від батьків. Як зізналася Олена Кравець, це було вимушене рішення, так як життя Маші проходило не в тому районі, де живуть вони з чоловіком і маленькими дітьми. Таке рішення далося актрисі нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно. Втім, доросле життя пішло дівчинці на користь.

Раніше ми писали, що Маша Кравець показала неймовірну красу під час «зустрічі» світанку в Одесі. Дівчина сиділа в човні, в руках у неї було весло.

"Сьогодні зустріли Світанок у відкритому морі», - похвалилася Маша у себе в Instagram.

Нагадаємо, що Маша Кравець вразила кадрами шалених нічних розваг: "полетіли".

Також Politeka писала, що Маша Кравець в халаті захопила красою:"вилита мама".

А ще Politeka повідомляла, що Маша Кравець покрасувалася з надутими губами перед дзеркалом: особисті кадри.