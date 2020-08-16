Банкомат ПриватБанку відмовився видавати українці бажану суму
Про це повідомила незадоволений клієнт на порталі Мінфін.
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"Карту заблокували, заяву на повернення коштів відразу оформили. Але як довго тепер чекати це вся справа? Геморою на порожньому місці, ніколи такого не було. Природно відсотки будуть капати, бо зняли кредитні кошти. Де ваша безпека?",- поцікавився клієнт.
Представники ПриватБанку пообіцяли розібратися з даною ситуацією, підкресливши, що в цьому замішані шахраї:
"З боку банку ми зробили запит на оскарження операції в платіжної системи. Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту її реєстрації. Ці терміни строго встановлені платіжною системою, щоб у всіх сторін оскарження був час зібрати потрібні документи. І разом з тим, ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення було позитивне для вас", - зазначили в ПриватБанку.
Крім того, щоб не стати жертвами шахраїв, в банку склали для клієнтів спеціальні правила.
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