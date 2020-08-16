Банкомат ПриватБанку відмовився видавати українці бажану суму

Про це повідомила незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

"Сидячи вдома прийшло повідомлення на телефон, що з кредитки зняті кредитні кошти в розмірі майже 1800 грн. Карта при собі в гаманці. Знімали в канадських доларах. Поповнювали моєю карткою якийсь незрозумілий аккаунт, чи то ігровий рахунок, чи то незрозуміло що", - розповів обдурений клієнт.

Після того, що сталося, він відразу звернувся в банк.



"Карту заблокували, заяву на повернення коштів відразу оформили. Але як довго тепер чекати це вся справа? Геморою на порожньому місці, ніколи такого не було. Природно відсотки будуть капати, бо зняли кредитні кошти. Де ваша безпека?",- поцікавився клієнт.