Банкомат ПриватБанку відмовився видавати українці бажану суму

Про це повідомила незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

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"Сидячи вдома прийшло повідомлення на телефон, що з кредитки зняті кредитні кошти в розмірі майже 1800 грн. Карта при собі в гаманці. Знімали в канадських доларах. Поповнювали моєю карткою якийсь незрозумілий аккаунт, чи то ігровий рахунок, чи то незрозуміло що", - розповів обдурений клієнт.
 
Після того, що сталося, він відразу звернувся в банк.

"Карту заблокували, заяву на повернення коштів відразу оформили. Але як довго тепер чекати це вся справа? Геморою на порожньому місці, ніколи такого не було. Природно відсотки будуть капати, бо зняли кредитні кошти. Де ваша безпека?",- поцікавився клієнт.

Представники ПриватБанку пообіцяли розібратися з даною ситуацією, підкресливши, що в цьому замішані шахраї:

"Звертаємо Вашу увагу, що дана оплата могла пройти тільки при володінні інформацією про номер карти, СVV код і термін дії. Дану інформацію шахраї могли отримати з необережності, і більш витонченими методами", - повідомили представники банку.
 
Також у ПриватБанку зазначили, що роблять все можливе для скасування даної транзакції.

"З боку банку ми зробили запит на оскарження операції в платіжної системи. Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту її реєстрації. Ці терміни строго встановлені платіжною системою, щоб у всіх сторін оскарження був час зібрати потрібні документи. І разом з тим, ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення було позитивне для вас", - зазначили в ПриватБанку.