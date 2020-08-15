Клієнти ПриватБанку поскаржилися на проблеми з кредитним лімітом
Як повідомляє Politeka.net, українці залишили гнівні відгуки на сайті Мінфін, поскаржившись на роботу ПриватБанку.
Зокрема, українці скаржаться, що їх кредитний ліміт зрізали, при цьому ніякого попередження банк не надіслав.
Один з клієнтів ПриватБанку зазначив, що користується послугами цього банку більше 10 років. При цьому у нього ніколи не було прострочень у виплатах по кредиту, але йому урізали кредит без попереднього попередження.
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Інший українець зазначив, що на його картці зменшили кредитний ліміт, залишивши на рахунку мінус. Коли клієнт банку спробував дізнатися причину такого вчинку, жоден з операторів не зміг пояснити, чому це сталося.
"Без будь-яких попереджень зменшили кредитний ліміт залишивши мінус на залишку. І навіть ніхто з цих тупих операторів не зміг пояснити причину цього рішення. І це при тому що відкрито рахунок з оборотом більше мільйона в рік. Що ви собі думаєте при такому ставленні, я не довго буду вашим клієнтом!",- зазначив українець.
Схожа історія трапилася з ще одним українцем, який є клієнтом ПриватБанку близько 8 років. Як і в першому випадку, він ніколи не порушував правила з погашення кредиту і все виплачував вчасно.
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