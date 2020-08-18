Артистки роблять все, щоб бути на піку популярності якомога довше - змінюють стиль, зачіски, скидають вагу і вражають новими роботами

При цьому останнім часом зірки все частіше розповідають секрети успішного догляду за собою, відкривають безліч цікавого і показують, як тренуються в спортзалах для досягнення ідеальних форм. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото знаменитостей, які привели фігуру в порядок завдяки спортзалу.

Дженіфер Лопес займається спортом багато років, тому її тіло знаходиться у відмінній формі. Зірка своїми формами може навіть перевершити 30-річних красунь. Також Лопес правильно харчується і багато часу гуляє на свіжому повітрі.

Настя Каменських займається спортом щодня. Рано вранці зірка відправляється після розминки на пробіжку, а потім займається домашніми справами. Співачка проводить також спеціальні тренування з тренером і також займається вдома разом з чоловіком.

Ані Лорак після народження дочки скинула більше десяти кілограм завдяки постійним заняттям спортом. Тепер Кароліна займається вдома, а також в спеціальному спортазе, дотримуючись особливого харчування. Щоб не набирати зайвого, співачка посилено тренувалася навіть на карантині.

Тіна Кароль займається в персональному спортзалі сама у себе вдома. Без тренера артистка воліє робити легкі підтримуючі вправи, багато стрибає на скакалці, бігає і займається йогою рано вранці.

Переможниця" Холостяка " Даша Ульянова займається більше підтримуюіщмі вправами. Будучи гімнасткою, дівчина приділяє більше уваги розтяжці і правильному розігріву м'язів.

Балерина Анастасія Волочкова прославилася завдяки своїм недоречним шпагатам в самих різних місцях. Зірка жорстко тренується фактично кожен день, проте це не допомогло утримати їй себе в належній формі. Обвиска шкіра знаменитості стала причиною масової критики в мережі. Також Анастасія дотримується жорсткої дієти, маючи намір привести себе до кращої форми.

Брежнєва вихваляє заняття спортом через те, що вони допомогли привести їй себе в порядок, скинути зайву вагу і омолодитися. Співачка не тільки слід правильному харчуванню і обмежує себе у шкідливій їжі. Але ще й захоплюється пілатесом, йогою і навіть влаштовує марафони по схудненню.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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