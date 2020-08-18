Артистки делают все, чтобы быть на пике популярности как можно дольше – меняют стиль, прически, сбрасывают вес и поражают новыми работами

При этом в последнее время звезды все чаще рассказывают секреты успешного ухода за собой, открывают множество интересного и показывают, как тренируются в спортзалах для достижения идеальных форм. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото знаменитостей, которые привели фигуру в порядок благодаря спортзалу.

Дженифер Лопес занимается спортом много лет, поэтому ее тело находится в отменной форме. Звезда своими формами может даже превзойти 30-летних красоток. Также Лопес правильно питается и много времени гуляет на свежем воздухе.

Настя Каменских занимается спортом каждый день. Рано утром звезда отправляется после разминки на пробежку, а затем занимается домашними делами. Певица проводит также специальные тренировки с тренером и также занимается дома вместе с мужем.

Ани Лорак после рождения дочери сбросила более десяти килограмм благодаря постоянным занятиям спортом. Теперь Каролина занимается дома, а также в специальном спортазе, придерживаясь особого питания. Чтобы не набирать лишнего, певица усиленно тренировалась даже на карантине.

Тина Кароль занимается в персональном спортзале сама у себя дома. Без тренера артистка предпочитает делать легкие поддерживающие упражнения, много прыгает на скакалке, бегает и занимается йогой рано утром.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова занимается больше поддерживаюищми упражнениями. Будучи гимнасткой, девушка уделяет больше внимания растяжке и правильному разогреву мышц.

Балерина Анастасия Волочкова прославилась благодаря своим неуместным шпагатам в самых разных местах. Звезда жестко тренируется фактически каждый день, однако это не помогло удержать ей себя в должной форме. Обвиская кожа знаменитости стала причиной массовой критики в сети. Также Анастасия придерживается жесткой диеты, намереваясь привести себя к лучшей форме.

Брежнева восхваляет занятия спортом из-за того, что они помогли привести ей себя в порядок, сбросить лишний вес и омолодиться. Певица не только следует правильному питанию и ограничивает себя во вредной еде. Но еще и увлекается пилатесом, йогой и даже устраивает марафоны по похудению.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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