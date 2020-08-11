Відому російську співачку Валентину Легкоступову знайшли у Москві з пробитою головою

54-річна виконавиця, яка тільки минулого місяця вийшла заміж втретє, знайдена у власній квартирі з важкими травмами. Коли її виявила дочка, поруч знаходився її новий чоловік, яхтсмен Юрій Фірсов.

Відомо, що до цього подружжя кілька днів випивало і не виходило на зв'язок. Коли дочка знайшла співачку вдома, на її тілі були синці. Жінка викликала швидку і чоловіка з дружиною забрали в наркологічну клініку. При цьому Фірсов втік, а стан Легкоступової різко погіршився.

Вона була переведена в іншу лікарню, де її терміново прооперували. У співачки набряк мозок, вона в комі. Її стан оцінюється як вкрай важкий.

Відзначимо, що свого часу Легкоступова прославилася як виконавиця пісні «Ягода-малина». Однак, в 90-х її кар'єра стрімко пішла вниз. Сама співачка на російському телебаченні заявляти, що в цьому є вина Алли Пугачової. За словами Легкоступової, свого часу Примадонна недбало вимовила її прізвище в одному з інтерв'ю, що «зіграло фатальну роль» в кар'єрі співачки.

Також ходили чутки, що Пугачову не влаштувало, що Ілля Рєзнік і Раймонд Паулс віддали пісню «Двоє» Валентині Легкоступовій, а не їй. Через це Примадонна нібито і вирішила вижити тоді ще молоду артистку зі сцени.

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