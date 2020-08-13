З'явилися несподівані подробиці ситуації зі співачкою Валентиною Легкоступовою, яку знайшли з пробитою головою

Так, близький друг і концертний директор артистки заявив, що її «знищують власні діти».

За його словами, напруга у відносинах між 29-річною Анеттою, 19-річним Матвієм з матір'ю останнім часом серйозно зросла. Діти були проти шлюбу матері з яхтсменом Юрієм Фірсовим.

Концертний директор Легкоступової заявив, що Фірсов був багатою людиною. Анетта розраховувала, що новоспечений вітчим допомагатиме дітям матеріально. Але проти цього категорично виступала співачка, впевнена в тому, що її діти повинні заробляти на життя самі.

"Діти готові легко з лиця землі стерти. Обмовляють на Вальку, щоб її добити!",- каже чоловік.

Крім того, друзі співачки заперечують поширені ЗМІ заяви про те, що Легкоступова могла зловживати алкоголем.

Близький друг співачки Вадим Манукян розповів, що знаменитість останнім часом важко переживала смерть батька, намагалася повернутися на сцену і підтримувала літню маму.

"Ну як можна її підозрювати в тому, що вона вдарилася по п'янці? Вона взагалі не вживає алкоголь!» - обурився приятель артистки.

Легкоступова стала відома завдяки пісні "Ягода-малина", проте в 90-х вона різко втратила популярність. Сама співачка в занепаді своєї кар'єри звинувачувала Аллу Пугачову. За словами Валентини, Примадонна недбало згадала її в одному з інтерв'ю, що «зіграло фатальну роль» в подальшій долі. Також ходили чутки, ніби Алла Пугачова розсердилася, що Ілля Рєзнік і Раймонд Паулс віддали пісню «двоє» Легкоступової, і вирішила перешкодити успіху тоді ще молодої конкурентки.

Зазначимо, за головною версією слідства, співачка Валентина Легкоступова отримала травму голови в результаті падіння у ванній.

За попередніми даними, 54-річна співачка в стані алкогольного сп'яніння втратила рівновагу у ванній, впала і вдарилася головою.

Зараз вона в лікарні. Після перенесеної операції у Легкоступової почалися ускладнення.

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