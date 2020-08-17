Експерти попереджають, що до осені ціни на газ знову поповзуть вгору, як і тарифи

Таку думку висловив директор компанії-постачальника природного газу Артем Компан, передає «Главком». За його словами, зараз ціни на газ мінімальні, але є тенденції на світовому ринку до подорожчання.

"Ринок і маленька ціна - поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тисяч. Це ринок", - пояснив експерт.

На даний момент очікується, що восени ціни коливатимуться в межах 4-5 тис.гривень за тисячу кубометрів. Прогнозувати точну ціну ніхто не береться, так як на вартість газу впливає багато факторів. Наприклад, посилення карантину може вплинути на попит.

Варто зазначити, що «Нафтогаз» в умовах ринку буде не єдиною компанією, яка постачатиме газ. На даний момент є ще як мінімум два великих гравця, які вийшли на ринок. В ідеалі ці компанії повинні конкурувати між собою, пропонуючи більш вигідну ціну для споживачів. Експерти радять почекати, поки ці компанії озвучать свої тарифи, щоб вибрати найвигідніший.

Втім, "газові скептики" вважають, що з відкриттям ринку ситуація не зміниться. Експерти вважають, що найвигідніше буде закуповувати газ на рік вперед, поки його ціна 4,73 грн/куб, так як протягом сезону ціни в будь-якому випадку будуть високими.

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