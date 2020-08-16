Українці, які не мають лічильників, незабаром ризикують залишитися без газу

Зокрема, відключати споживачів, у яких відсутній спеціальний лічильник в будинках, почнуть з 1 січня 2021 року.

Така норма прописана а Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який був затверджений в далекому 2017 році, але після декількох відстрочок, вступить в силу в вище перерахований період.

Йдеться про домогосподарства, в яких газ використовується для приготування їжі.

Деяких споживачів вже активно повідомляють про можливе блокування газу, якщо вони до зазначеного терміну не обзаведуться газовими лічильниками.

За попередніми даними, лічильники обліку газу відсутні в квартирах і будинках мільйонів українців. За підрахунками фахівців, без лічильників живуть приблизно в 2-3 мільйони громадян.

Раніше українців попередили про різке подорожчання цін на газ. Експерти прогнозують, що в 2021-2022 роках вартість гігакалорії тепла для населення подорожчає приблизно до 3 тисяч гривень. Це відбудеться в тому випадку, якщо газ на європейському ринку подорожчає до до 230-250 Євро. Тим часом "Нафтогаз" зазначив, що в серпні ціна вже піднялися на 9% і склала 3,24 гривень за кубометр.

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