Українці, які не мають лічильників, незабаром ризикують залишитися без газу
Зокрема, відключати споживачів, у яких відсутній спеціальний лічильник в будинках, почнуть з 1 січня 2021 року.
Така норма прописана а Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який був затверджений в далекому 2017 році, але після декількох відстрочок, вступить в силу в вище перерахований період.
Йдеться про домогосподарства, в яких газ використовується для приготування їжі.
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Деяких споживачів вже активно повідомляють про можливе блокування газу, якщо вони до зазначеного терміну не обзаведуться газовими лічильниками.
За попередніми даними, лічильники обліку газу відсутні в квартирах і будинках мільйонів українців. За підрахунками фахівців, без лічильників живуть приблизно в 2-3 мільйони громадян.
Раніше українців попередили про різке подорожчання цін на газ. Експерти прогнозують, що в 2021-2022 роках вартість гігакалорії тепла для населення подорожчає приблизно до 3 тисяч гривень. Це відбудеться в тому випадку, якщо газ на європейському ринку подорожчає до до 230-250 Євро. Тим часом "Нафтогаз" зазначив, що в серпні ціна вже піднялися на 9% і склала 3,24 гривень за кубометр.
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