Українців попередили про зміни тарифів на газ, однак громадянам можна буде вибрати відповідний
Про це йдеться в матеріалі "Українських новин».
Так, буде тариф»річний". Вибираючи його, споживач зможе купувати газ за ціною 4,73 грн/кубометр.
Крім того, буде ще пакт «місячний», де вартість газу становитиме 3,24 без урахування доставки.
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Більш того, в «Нафтогазі» пропонують ще три тарифні пакети, спеціально для бізнесу: «велика справа» - рекомендується тим, хто буде споживати від ста тисяч «кубів», «зручний бізнес» - з розміром споживання від десяти тисяч до ста, а також «все включено» - мінімальний тариф, до десяти тисяч «кубів» газу.
До цього ми розповідали, що українці, які не мають лічильників, незабаром ризикують залишитися без газу. Зокрема, відключати споживачів, у яких відсутній спеціальний лічильник в будинках, почнуть з 1 січня 2021 року.
Така норма прописана в Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який був затверджений в далекому 2017 році, але після декількох відстрочок, набере чинності в вище перерахований період.
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