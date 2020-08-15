Стало відомо, у кого відберуть квартиру і зарплату через борги по комуналці

Для багатьох українців карантин став величезним ударом по кишені. Частина громадян позбулася джерела заробітку, тому за комунальні послуги доводилося віддавати буквально останнє.

Реструктуризація - не єдиний механізм, який пропонує держава для погашення боргу, передає видання Обозреватель.

За рішенням суду, борг можуть утримати із заробітної плати, але не 25% відсотків, як при реструктуризації, а вже 50%, можуть накласти арешт і на майно.

У Міністерстві розвитку громад і територій одразу заспокоїли громадян, масово відбирати майно за борги не будуть. Наприклад, квартиру у злісного неплатника можна забрати тільки тоді, коли у нього є інше житло або сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат, тобто 94 460 грн. Такі випадки траплялися, але масового характеру не набули.

"Боятися варто швидше відключення, ніж арешту майна", - пояснює експерт з питань ЖКГ Сергій Дяченко.

Також до боржників будуть застосовувати санкції, які перегукуються з нормами неплатників аліментів:

конфіскація майна,

заборона виїжджати за кордон,

користуватися зброєю,

полювати.

Якщо не платити один рік – до заборгованості додадуть 20% штрафу, якщо два – 30%, за три роки борг зросте на 50%.

Нагадаємо, різкий стрибок тарифів на комуналку, українців вже попередили.

Як повідомляла Politeka, Комуналка подорожчає, українців добили новими тарифами.

Також Politeka писала, що в Україні взялися за боржників по комуналці, що важливо знати.