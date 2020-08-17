Відома модель Міла Кузнєцова, яку визнали українкою з найбільшими натуральними грудьми, здивувала несподіваним місцем для відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала ролик, на якому бігала по полю з капустою. Красуня грайливо бігла серед грядок, відривала капустяні листи і їла їх. Модель була одягнена в велосипедки, які підкреслили її округлі стегна. Зверху вона одягла топ, який щільно стиснув її неосяжні груди. Також Кузнєцова накинула кофту, яку зав'язала на талії, щоб зробити додатковий акцент на груди.

"Пора, напевно, зупинитися з капусткою...",- грайливо підписала відео модель.

За півдня її відео подивилися майже 13 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів. При цьому половина була іноземною мовою. Відомо, що у Міли багато шанувальників-іноземців.

"Так в принципі...справа смаку", "насмішили, побільше ще можете їсти", "Дуже цікаво, пішла і я затарюся капустою", "так, так! Пора", "Белла, чао) що красуня, то красуня", "Красиве відео, вау виглядаєш красиво мила", "Я не знаю, що з цим робити", "мені б дуже сподобався б твій борщ", "Ой, так ось у чому секрет ваших шикарних форм", - пишуть користувачі мережі.

Пізніше Міла відповіла на жарти і питання шанувальників.

"Мені просто часто це питання задають))) я люблю жартувати з капустою типу виросла в капустяному полі", - пише дівчина.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова продемонструвала своє декольте нарозхрист: "Наповал вбити можна...".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова похвалилася багатством в екстремальному купальнику:"Лялька Барбі".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова ледве впихнула свою гордість в тісне бікіні:"це втрата свідомості".