Українка з 13-м розміром грудей показала спокусливе вбрання, позуючи біля басейну

Як повідомляє Politeka.net, Міла Кузнєцова популярність отримала завдяки пишному бюсту-13 розміру. Причому, це натуральні груди, а не накачана силіконом. Український глядач пам'ятає Мілу за проектом Модель XL. На шоу вона заявляла, що мріє реалізувати себе в модельній сфері. У дівчини багато фотосесій в нижній білизні, а ось експериментувати з ню-фотографіями вона не наважується.

Кілька годин тому вона показала чергове яскраве фото на своїй сторінці в Instagram (щоб побачити фото прокрутіть новину до кінця).

Дівчина позує біля басейну, при цьому вона сидить на гойдалках, опустивши ноги в воду. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія, пишні форми знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі.

Для відпочинку вона обрала тісний купальник оливкового кольору, який ледь в змозі утримати її пишну красу. Доповнили пляжний образ проста укладка, легкий макіяж з акцентом на чуттєві губи, сережки і сонцезахисні окуляри.

Користувачі мережі не могли стримати свої емоції, коли побачили відповідне фото, тому залишили для дівчини безліч хвалебних коментаріїв.

"Це втрата свідомості!", "Яке гарне фото, ви виглядаєте просто шикарно🔥", " Wowow 😱 вражаюче видовище", " з усіх фоток це найоригінальніше..просто красива і все ..крапка❤️", "ти дуже класно виглядаєш як завжди дуже круто💋".

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