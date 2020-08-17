Популярна українська співачка Тіна Кароль нарвалася на критику через офіційну зустріч у США

Як передає Politeka.net, в соцмережах з'явилися фотографії, на яких Кароль позувала поруч з генконсулом України в Нью-Йорку Олексієм Голубовим. Крім цього, Тіна відвідувала постійне представництво України при ООН.

Співачка була одягнена в жовтий брючний костюм від Каті Сільченко. У такому ж костюмі раніше засвітилася актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець. Це костюм з колекції весна-літо 2020 року.

Варто відзначити, що шанувальники практично не звернули увагу на зовнішній вигляд артистки. Зате жорстко розкритикували Кароль за можливі політичні амбіції і порадили не лізти в політику.

"І толку з цієї зустрічі крім фото в дорогому костюмі? Які були укладені угоди, від чого мені завтра стане краще жити? Немає такого? Ну і навіщо ця показуха?", "Тіночка, не спокушайся на політику: ти співачка", "для чого ця зустріч? Вона співачка", "І вона в політику полізла. Погано кінчить", «за що нагородили її?? Що вона робить такого, що б її нагороджувати? Ну співачка собі і все", - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що фанати в більшості своїй не оцінили спроби Тіни вийти за рамки кар'єри співачки.

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