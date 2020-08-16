Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про свою нагороду і навіть торкнулася теми роману з Даном Баланом

Нещодавно Тіну Кароль нагородили почесним орденом княгині Ольги. З цього приводу Тіна встигла вже дати не одне інтерв'ю, тому одне з них з'явилося на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Кароль.

У ролику Тіна зазначила, що не знає, які привілеї дає нагорода і навіть на пенсії цього не вдасться дізнатися, адже вона сидіти без діла не збирається. Також телеведучий поцікавився, чи привітав Дан Балан виконавицю з нагородженням.

Нагадаємо, Тіні і Дану приписують любовний роман вже не перший рік після спільної участі в "Голосі країни", тому кожна Згадка зірок, відносно один одного, не залишається без уваги фанатів.

Відповідаючи на інтригуюче питання телеведучого, Тіна тут же зніяковіла і відвела погляд, сказавши лише: "я тобі не скажу", провокуючи тим самим інтригу.

«А я тобі не скажу 😍ат-ат-ат😍», «Але зате ми знаємо ,що Дан Балан лайкнув 👀», «Від пам пам пам дожили до ать ать 😅 Ну хоч щось )))», «Фантиночка молодець,виставили найцікавіше🙈😉🤗», «Ох, коли ж настане той день, коли нам все скажуть😅», «Після таких інтерв'ю у Тіни зворотної дороги немає, тільки заміж за Даніка😂», «Найактуальніше шматок інтерв'ю ПОЛУЧАЕЦА 😂❤️», «Чому ж! Дан привітав Тіну лайком під фото. Цього достатньо😂», " нова стадія почалася ❤️", " вони вам нічого не скажуть.Не чого говорити,» - пишуть фанати.

Не так давно співачка зворушливо звернулася до покійного чоловіка з приводу його дня народження.

Чоловік святкував би свій день народження, тому на фан-акаунті Тіни з'явилося кілька тематичних постів. Нагадаємо, Євген Огір помер у віці 32 років в 2013 від раку шлунка. Для Тіни Кароль Огір спочатку був продюсером (з 2007 року) і чоловіком (з 2008). У пари народився хлопчик на ім'я Веніамін.

"Самотність буде переслідувати мене, навіть якщо я коли-небудь вийду заміж. Частина мого серця померла. Це безповоротно, це ніколи не зустріти знову ... питання" коли ти перестанеш відчувати себе самотньою?» - це як смикання за косичку. Хочеться махнути по руці і сказати: «Ну, досить вже»», - повідомляється також на фан-сторінці Тіни.

Шанувальники бурхливо відреагували на всі пости, присвячені Євгену:

«З пам'яті не зітреться ніколи і не треба, адже це щасливі моменти життя! І нехай частина її серця, можливо залишиться в минулому, але головне, що любов є, вона живе і вона прийде до тіні знову, обов'язково!", "Шкода її майбутнього обранця, якщо такий звичайно з'явиться... Просякнута якимось вічним смутком... Але, дуже красива...«, "Але ж носити образ чорної вдови все життя неможливо.. Навіщо???🙏».

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".