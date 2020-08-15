Українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла про свою любов і очікування про майбутнього чоловіка

Не так давно співачка зворушливо звернулася до покійного чоловіка з приводу його дня народження.

Вчора чоловік святкував би свій день народження, тому на фан-акаунті Тіни з'явилося кілька тематичних постів. Нагадаємо, Євген Огір помер у віці 32 років в 2013 від раку шлунка. Для Тіни Кароль Огір спочатку був продюсером (з 2007 року) і чоловіком (з 2008). У пари народився хлопчик на ім'я Веніамін.

"Самотність буде переслідувати мене, навіть якщо я коли-небудь вийду заміж. Частина мого серця померла. Це безповоротно, це ніколи не зустріти знову ... питання" коли ти перестанеш відчувати себе самотньою?» - це як смикання за косичку. Хочеться махнути по руці і сказати: «Ну, досить вже»», - повідомляється також на фан-сторінці Тіни.

Шанувальники бурхливо відреагували на всі пости, присвячені Євгену:

«З пам'яті не зітреться ніколи і не треба, адже це щасливі моменти життя! І нехай частина її серця, можливо залишиться в минулому, але головне, що любов є, вона живе і вона прийде до тіні знову, обов'язково!", "Шкода її майбутнього обранця, якщо такий звичайно з'явиться... Просякнута якимось вічним смутком... Але, дуже красива...«, "Але ж носити образ чорної вдови все життя неможливо.. Навіщо??? Дуже шкода всіх в її оточенні, вона просякнута вічною тугою і сумом (», «все будеш добре життя триває. Але біль ніколи не піде залишиться на серце 💔 💔 💔 назавжди🙏 🙏 🙏".

Раніше в мережі з'явився оригінальний кадр з спеціальної фотосесії артистки на сторінці "Фантіни" в соціальній мережі Instagram.

Так, шанувальники представили кадр з книги " Тіна Кароль. Одним Кадром". Ця фотокнига, знята відомим французьким фотографом Serban DArgent. Робота над книгою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на сторінці Фантіни.

Також повідомляється, що всі гроші, виручені від продажу фотокниги, будуть направлені в Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" на допомогу дитячим онкологічним лікарням України.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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