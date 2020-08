View this post on Instagram

Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Часть моего сердца умерла. Это невозвратно, это никогда не встретить снова… Вопрос «Когда ты перестанешь чувствовать себя одинокой?» — это как дерганье за косичку. Хочется махнуть по руке и сказать: «Ну, хватит уже». Видео : @Nadia_chernetskaya #ТинаКароль #TinaKarol