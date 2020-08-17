Популярная украинская певица Тина Кароль нарвалась на критику из-за официальной встречи в США

Как передает Politeka.net, в соцсетях появились фотографии, на которых Кароль позировала рядом с генконсулом Украины в Нью-Йорке Алексеем Голубовим. Кроме этого, Тина посещала Постоянное представительство Украины при ООН.

Певица была одета в желтый брючный костюм от Кати Сильченко. В таком же костюме ранее засветилась актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец. Это костюм из коллекции весна-лето 2020 года.

Стоит отметить, что поклонники практически не обратили внимание на внешний вид артистки. Зато жестко раскритиковали Кароль за возможные политические амбиции и посоветовали не лезть в политику.

«И толку с этой встречи кроме фото в дорогущем костюме? Какие были заключены сделки, соглашения, от чего мне завтра станет лучше жить? Нет такого? Ну и зачем эта показуха?», «Тиночка, не соблазняйся на политику: ты певица», «Для чего эта встреча? Она певица», «И она в политику полезла. Плохо кончит», «За что наградили ее?? Что она делает такого, что бы ее награждать? Ну певица себе и все», - пишут пользователи сети.

Добавим, что фанаты в большинстве своем не оценили попытки Тины выйти за рамки карьеры певицы.

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