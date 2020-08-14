Українська співачка Тіна Кароль дивно відреагувала на питання про дану Балану, з яким їй приписують роман після шоу " Голос країни"

Як передає Politeka.net, таку тему підняли в ефірі програми "Зірковий шлях", відео з'явилося в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте вниз).

Напередодні Тіну Кароль нагородили почесним орденом княгині Ольги. Співачка висловилася про цю подію і пояснила, чим державна нагорода відрізняється від музичної.

"Є речі, які неможливо підтасувати. Премії, те-се, це інше. Шоубізнесові нагороди - вони інші, ніж такі звання. Це довіра від країни. Коротше, на пляж тепер в купальнику ні-ні", - пожартувала знаменитість. "Хоча не знаю, які там привілеї, мене всі запитали: а що за це дають".

У ролику журналіст спочатку спантеличив Тіну Кароль розмовами про пенсію - співачка пообіцяла, що після виходу на заслужений відпочинок її ніхто вже не побачить. Після ведучий поцікавився, чи привітав Дан Балан виконавицю з нагородженням. "Я тобі не скажу", - кокетливо відповіла Кароль і тут же помітно зніяковіла.

У коментарях користувачі соціальної мережі оцінили як зовнішній вигляд і досягнення Тіни, так і її реакцію на питання про дану Балану:

"Така мила і щира"; "як завжди: приваблива і інтригуюча"; "звичайно ж він її не вітав 🙃... навіщо це ще питати?)...краще б запитав "на ліжку як, покрутилися?"...ось це на багато адекватні питання,а не :про кільця, вагітність і тд)...Візьміть мене наступного разу брати інтерв'ю у Тіни, гарантую, буде найпереглянутіше інтерв'ю".

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".