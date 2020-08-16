Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в яскравому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на них Могилевська позує в яскравому костюмі, який вирішила розкрити й посвітити досконалою фігурою.

"Ліга сміху, зустрічай!"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що шанувальники високо оцінили красу кумира, буквально «засипавши» її компліментами.

«Наташ ти супер», «красуня», «Наташа, як завжди чудова», «дуже красива і приємна», «ти просто супер», «красива»,» наше золото», «Блонда! Супер», «Ваууууууу 🔥 шикарний костюм, виглядаєте чудово», «Натаха, де рвеш молодильні яблука? Красуня неймовірна!», «Красуня і хороша людина», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Наталія Могилевська здивувала новим образом і стрункими ніжками.

На фото красуня постала в неймовірному розкішному вбранні. На ній була біла блуза з оголеними плечима і глибоким декольте. На цьому місці у блузи була просвещающаяся сіточка, розшита камінням. Внизу була надіта асиметрична чорна спідниця, яка спереду була дуже короткою.

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