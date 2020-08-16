Абітурієнтам з ОРДЛО продовжили терміни вступу до ВНЗ України до 23 жовтня

Так, заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко пояснив, як жителям Донбасу вступити до вузів України. Про це він розповів в ефірі телеканалу "ДОМ"(щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

"Цього року для дітей з тимчасово окупованих територій прийом на бюджетну форму навчання продовжено до 23 жовтня. Вони можуть в спокійному режимі готуватися, приїжджати в Україну і вступати в наші вузи до 23 жовтня 2020 року", — заявив Вітренко.

За словами заступника міністра, діти з непідконтрольних територій повинні "дати сигнал" про бажання вчитися в українських вузах будь-яким способом комунікації.

"Найголовніше-вони нам повинні дати хоча б якийсь сигнал про те, що вони хочуть вчитися в Україні. За допомогою офіційної пошти, електронної, А також Viber, Telegram, Facebook", — пояснив заступник міністра МОН.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже підписав закон щодо випускників з ОРДЛО. Тепер діти з так званих "ЛНР" і " ДНР " можуть навчатися у вузах безкоштовно, а при вступі не зобов'язані здавати ЗНО.





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