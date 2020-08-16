Абитуриентам из ОРДЛО продлили сроки поступления в вузы Украины до 23 октября

Так, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко объяяснил, как жителям Донбасса поступить в вузы Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала "ДОМ"(чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

"В этом году для детей с временно оккупированных территорий прием на бюджетную форму обучения продлен до 23 октября. Они могут в спокойном режиме готовиться, приезжать в Украину и поступать в наши вузы до 23 октября 2020 года", — заявил Витренко.

По словам замминистра, дети с неподконтрольных территорий должны "дать сигнал" о желании учиться в украинских вузах любым способом коммуникации.

"Самое главное — они нам должны дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине. С помощью официальной почты, электронной, а также Viber, Telegram, Facebook", — пояснил замминистра МОН.

Ранее президент УКраины Владимир Зеленский уже подписал закон относительно выпускников из ОРДЛО. Теперь дети из так называемых "ЛНР" и "ДНР" могут учиться в вузах бесплатно, а при поступлении не обязаны сдавать ВНО.





Напомним, абитуриентам неожиданно раздадут по 5 тысяч гривен, кому ждать денег.

Как сообщала Politeka, абитуриентов срочно предупредили о новом предмете, что еще придется учить.

Также Politeka писала, что бунт против результатов ЗНО-2020, объявлен судьбоносный вердикт: к чему должны быть готовы украинцы.





